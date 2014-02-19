الرئيس التشيكي يدين تصاعد أعمال العنف في أوكرانيا

أدان الرئيس التشيكي، ميلوس زيمان، الأربعاء، تصاعد أعمال العنف الأخيرة في أوكرانيا، والتي أودت بحياة 25 شخصًا على الأقل.

ونقل «راديو براغ» عن كبير مستشاري السياسة الخارجية لـ«زيمان»، هاينك كمونيتشيك، قوله إنه «في حال استمر الموقف على ما هو عليه في أوكرانيا، فإن زيمان سيقوم بإلغاء دعوته لنظيره الأوكراني فيكتور يانوكوفيتش لزيارة التشيك».

وتمت دعوة سفير أوكرانيا لدى التشيك لقلعة «براغ» (مقر الحكم في التشيك) حتى ينقل له زيمان تعليقاته فيما يتعلق بالأوضاع الحالية داخل أوكرانيا.

وكان من المقرر أن يزور «يانوكوفيتش» التشيك في إبريل المقبل.

واندلعت أعمال العنف وسط العاصمة «كييف»، الثلاثاء، بين المحتجين والشرطة، مما أسفر عن مقتل 25 شخصًا؛ وفقًا لتقارير وزارة الصحة الأوكرانية.