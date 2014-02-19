الحكومة المجرية: نستعد لاستقبال موجة لاجئين من أوكرانيا

قال المتحدث باسم الحكومة المجرية، أندراس جيرو شاش، الأربعاء، إن بلاده تتأهب للتعرض لموجة لاجئين محتملة من أوكرانيا على خلفية الأحداث الأخيرة، التي شهدتها «كييف» مساء الثلاثاء.

ونقلت وكالة الأنباء المجرية «إم تي أي» عن «شاش» قوله في العاصمة «بودابست» إن «المجر تُراقب الوضع في الجارة أوكرانيا في ضوء وضع المجريين الذين يعيشون كأقلية عرقية في أوكرانيا والذين يقدر عددهم بنحو 150 ألف شخص».

وأشار المتحدث إلى أن عدد المسافرين من أوكرانيا إلى المجر لم يرتفع حتى الآن.

وناشدت الخارجية المجرية أطراف النزاع في أوكرانيا بوقف أعمال العنف.

يأتي ذلك بعد تصاعد وتيرة العنف في أوكرانيا والتي بلغت ذروتها مساء الثلاثاء عندما حاولت قوات الأمن الأوكرانية فض المعتصمين في ميدان الاستقلال وسط العاصمة «كييف» مما أودى بحياة أكثر من 20 شخصًا.