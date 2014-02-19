أخبار عاجلة

وزير التعليم: أصارع الزمن لحل قضايا المُعلمين -
بروتكول تعاون بين «القومي للمرأة» والسفارة الفرنسية لتنفيذ «رائدات المستقبل» -
رئيس عام الامتحانات: رقم سري على كل «كراسة بوكليت» -
البورصة تكتسي باللون الأزرق تضامنًا مع مرضى التوحَّد -
الذهب ينخفض في الأسواق المحلية -
خالد علي يتقدم بدعوى لعدم الاعتداد بأحكام «الأمور المستعجلة» -
التعليم: 7 سنوات عقوبة الغش بامتحانات الثانوية العامة -
وزير الري يتفقد مشروعات حماية جنوب سيناء من أخطار السيول غدا -
1.7 مليار جنيه أقساط تأمينات الحياة على الأشخاص خلال يناير -
الأخبار - ملخص كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى مع الجالية المصرية فى الولايات المتحدة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم

الحكومة المجرية: نستعد لاستقبال موجة لاجئين من أوكرانيا

Google+ Print

قال المتحدث باسم المجرية، أندراس جيرو شاش، الأربعاء، إن بلاده تتأهب للتعرض لموجة لاجئين محتملة من أوكرانيا على خلفية الأحداث الأخيرة، التي شهدتها «كييف» مساء الثلاثاء.

ونقلت وكالة الأنباء المجرية «إم تي أي» عن «شاش» قوله في العاصمة «بودابست» إن «المجر تُراقب الوضع في الجارة أوكرانيا في ضوء وضع المجريين الذين يعيشون كأقلية عرقية في أوكرانيا والذين يقدر عددهم بنحو 150 ألف شخص».

وأشار المتحدث إلى أن عدد المسافرين من أوكرانيا إلى المجر لم يرتفع حتى الآن.

وناشدت الخارجية المجرية أطراف النزاع في أوكرانيا بوقف أعمال العنف.

يأتي ذلك بعد تصاعد وتيرة العنف في أوكرانيا والتي بلغت ذروتها مساء الثلاثاء عندما حاولت قوات الأمن الأوكرانية فض المعتصمين في ميدان الاستقلال وسط العاصمة «كييف» مما أودى بحياة أكثر من 20 شخصًا.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مواضيع متعلقة
الغرف التجارية: الأورومتوسطي بداية شراكة بين الحكومة والقطاع الخاص

الغرف التجارية: الأورومتوسطي بداية شراكة بين الحكومة والقطاع الخاص

الحكومة تدرس خطة رفع الدعم للسلع التموينية إلى 27 جنيهًا

الحكومة تدرس خطة رفع الدعم للسلع التموينية إلى 27 جنيهًا

أول تعليق لـ«رئيس مجلس الوزراء» على حكم الأمور المستعجلة بسريان اتفاقية ترسيم الحدود التي وقعتها الحكومة مع السعودية

أول تعليق لـ«رئيس مجلس الوزراء» على حكم الأمور المستعجلة بسريان اتفاقية ترسيم الحدود التي وقعتها الحكومة مع السعودية

نائب برلمانى: استمرار موجة الغلاء سيؤثر بالسلب على مستقبل الحكومة

نائب برلمانى: استمرار موجة الغلاء سيؤثر بالسلب على مستقبل الحكومة