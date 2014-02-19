«رينزي» يقبل رسميًّا منصب رئيس وزراء إيطاليا السبت

قال زعيم يسار الوسط الإيطالي، ماتيو رينزي، الأربعاء، إنه ينوي التوجه، السبت، الى مقر الرئاسة الإيطالية ليقبل رسميًّا منصب رئيس الوزراء.

وبعد التشاور مع حوالي 10 أحزاب أخرى قال «رينزي» إنه ينوي «رفع تحفظاته رسميا يوم السبت» لقبول هذا المنصب و«التقدم أمام البرلمان اعتبارًا من الاثنين»، لنيل الثقة في المجلسين.

وقال «رينزي» للصحفيين: «بعد يوم ونصف اليوم من اللقاءات والنقاشات حول البرامج، أنا مقتنع بأن الشروط قد اجتمعت للقيام بعمل ممتاز»، وأن يكون للحكومة الغالبية في البرلمان.

ولم يذكر «رينزي» شيئًا عن فريقه الحكومي خصوصًا اسم وزير الاقتصاد الجديد في وقت بدأت إيطاليا نهاية 2013 تخرج من انكماش دام عامين. وقال: «لا نبحث في الأسماء بل في برنامجنا».