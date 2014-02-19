أخبار عاجلة

وزير التعليم: أصارع الزمن لحل قضايا المُعلمين -
بروتكول تعاون بين «القومي للمرأة» والسفارة الفرنسية لتنفيذ «رائدات المستقبل» -
رئيس عام الامتحانات: رقم سري على كل «كراسة بوكليت» -
البورصة تكتسي باللون الأزرق تضامنًا مع مرضى التوحَّد -
الذهب ينخفض في الأسواق المحلية -
خالد علي يتقدم بدعوى لعدم الاعتداد بأحكام «الأمور المستعجلة» -
التعليم: 7 سنوات عقوبة الغش بامتحانات الثانوية العامة -
وزير الري يتفقد مشروعات حماية جنوب سيناء من أخطار السيول غدا -
1.7 مليار جنيه أقساط تأمينات الحياة على الأشخاص خلال يناير -
الأخبار - ملخص كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى مع الجالية المصرية فى الولايات المتحدة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم

«رينزي» يقبل رسميًّا منصب رئيس وزراء إيطاليا السبت

Google+ Print

قال زعيم يسار الوسط الإيطالي، ماتيو رينزي، الأربعاء، إنه ينوي التوجه، السبت، الى مقر الرئاسة الإيطالية ليقبل رسميًّا منصب رئيس الوزراء.

وبعد التشاور مع حوالي 10 أحزاب أخرى قال «رينزي» إنه ينوي «رفع تحفظاته رسميا يوم السبت» لقبول هذا المنصب و«التقدم أمام البرلمان اعتبارًا من الاثنين»، لنيل الثقة في المجلسين.

وقال «رينزي» للصحفيين: «بعد يوم ونصف اليوم من اللقاءات والنقاشات حول البرامج، أنا مقتنع بأن الشروط قد اجتمعت للقيام بعمل ممتاز»، وأن يكون للحكومة الغالبية في البرلمان.

ولم يذكر «رينزي» شيئًا عن فريقه الحكومي خصوصًا اسم وزير الاقتصاد الجديد في وقت بدأت إيطاليا نهاية 2013 تخرج من انكماش دام عامين. وقال: «لا نبحث في الأسماء بل في برنامجنا».

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية