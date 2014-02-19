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رئيس حركة نداء تونس: حركة النهضة منافس سياسي وليست عدوًّا

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قال رئيس حزب حركة نداء تونس، الباجي قايد السبسي، الأربعاء، إن حزبه لا يعتبر حركة النهضة بمثابة عدو له، وإنما «حزب سياسي مزاحم ومنافس لا غير».

وأضاف «السبسي»، في مؤتمر صحفي عقده الأربعاء بالعاصمة تونس، أن التحاور مع رئيس حركة النهضة، راشد الغنوشي، هو «خدمة لمصلحة تونس، ولا يعد تواطؤًا أو دخولاً في أي صفقة سياسية»، بحسب قوله.

وأضاف أن «النهضة جزء من المشهد السياسي، ومن المرتقب أن تترشح في الانتخابات (التشريعية) المقبلة، وأن تتحصل على مقاعد نيابية».

وتترقب تونس إجراء انتخابات رئاسية هذا العام، وإن لم يحدد موعدها بعد، إلا أن شفيق صرصار، رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، قال في تصريحات سابقة، إن «السقف الزمني الأعلى لإجراء الانتخابات العامّة في تونس سيكون نهاية العام الجاري».

وعبر «السبسي» عن عزمه عدم إقصاء «النهضة» عن المشهد السياسي، قائلاً: «لن نقصيها كما أرادت أن تقصينا ولم تفلح»، على حد تعبيره.

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