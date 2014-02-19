أنباء عن اعتزام ثلاثة وزراء أوربيين زيارة أوكرانيا الخميس

يعتزم وزير الخارجية الألماني، فرانك فالتر شتاينماير، السفر، الخميس، إلى العاصمة الأوكرانية «كييف» بصحبة نظيريه الفرنسي والبولندي في إطار الجهود الأوروبية الرامية لوقف تصعيد الأزمة الحالية في أوكرانيا، بعد مقتل أكثر من عشرين شخصًا مساء الثلاثاء، جراء محاولة قوات الأمن الأوكرانية فض اعتصام المعارضة في ميدان الاستقلال وسط العاصمة.

ويعتزم وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي البت، الخميس، في بروكسل بشأن فرض عقوبات على أوكرانيا على خلفية التعامل الأمني مع الاحتجاجات، فيما ينتظر أن تتواصل جهود التوصل لحل سلمي مع أوكرانيا.

وقال وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس، الأربعاء، في «باريس»: «علينا أن نحرك من جديد الحوار السياسي بين القيادة السياسية والمعارضة في أوكرانيا. على الجميع أن يسعى للعودة للمحادثات».

وسيكون وزير الخارجية البولندي، رادوسلاف سيكورسكي، برفقة «شتاينماير» و«فابيوس».

وحسب الخارجية الألمانية، الأربعاء، فإنه تم تنسيق هذه الزيارة مع مسؤولة العلاقات الخارجية بالاتحاد الأوروبي، كاثرين أشتون.

وستكون هذه هي المرة الأولى لـ«شتاينماير»، التي يزور فيها «كييف» منذ عودته لتولي منصب وزير الخارجية.