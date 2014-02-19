الرئيس الإيراني: تعزيز العلاقات مع السودان سياسة استراتيجية

قال الرئيس الإيراني، حسن ورحاني، الأربعاء، إن تعزيز العلاقات مع الدول الافريقية سياسة استراتيجية في إيران وأن السودان له وضع خاص في هذا الصدد.

جاء ذلك في اجتماع للرئيس «روحاني» مع رئيس البرلمان السوداني، الفاتح عز الدين المنصور، حسبما ذكرت وكالة الانباء الايرانية (إرنا).

وأضاف «روحاني» أن العلاقات بين ايران والسودان ممتازة وأن الدولتين «قريبتان من بعضهما من الناحية الثقافية والثورية».

وقال «روحاني» إن «تعاون ايران مع الدول الافريقية يمكن أن يساعد على تعزيز الاستقرار في القارة السمراء».

من جانبه، أشاد رئيس البرلمان السوداني خلال اللقاء بالسياسة المعتدلة، التي تنتهجها طهران في مجال السياسة الخارجية مما يعود بالنفع على العالم الإسلامي وإيران.

وأعرب عن استعداد السودان لاستخدام كافة موارده ومنشأته لتطوير العلاقات الثنائية.