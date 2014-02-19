رئيس شركة التوزيع : سنقاضي وزير التعليم بسبب مناقصة طبع الكتب المدرسية

قال السيد هلال رئيس الشركة القومية للتوزيع أنه يدرس تحريك دعوى قضائية ضد وزير التربية والتعليم الدكتور محمود أبو النصر بسبب العوار في مناقصة طبع الكتب المدرسية للعام الدراسي الحالي 2014 – 2015 .

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامي جابر القرموطي لبرنامج مانشيت مساء اليوم أن مسئولية طبع الكتب الدراسية ملقاة على عاتق المؤسسات الصحفية منذ مايقرب من حوالي 60 عاماً .

وأكد على أن المناقصة التي تقدمت بها وزارة التربية والتعليم للعام الدراسي المقبل لطبع الكتب بها مخالفات كثيرة لم ينص عليها قانون المناقصات .

وأشار إلى أنهم تقدموا بطلب لرئيس الوزراء بإعادة النظر في المناقصة وأنه في حالة عدم الإستجابة لهذا الطلب سيدخل العام الدراسي الجديد ولم تطبع الكتب المدرسية .

ومن جانبه لفت عبد الصادق الشوربجي رئيس إدارة مؤسسة روز اليوسف إلى أن طبع الكتب الدراسية مسألة أمن قومي لمصر وأن المؤسسات الصحفية لن تتخلى عن دورها في طباعة الكتاب المدرسية حتى وأن تحملت خسائر .

وأكد الشوربجي أن المؤسسات الصحفية ستتعرض لخسائر فادحة في حالة عدم طباعة الكتب المدرسية لأنها تمثل 70 % من دخل المؤسسات الصحفية ، وأيضًا في حالة طبعها للكتب والتزامها بالبنود الموجودة في المناقصة لأنها لا تراعي الزيادة في تكاليف الطباعة وفقًا لأسعار السوق لهذا العام .