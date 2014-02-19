بالصور .. وضع حجر الأساس لإنشاء محطة صرف صحى جديدة بالإسماعيلية

قام اللواء أحمد بهاء الدين القصاص ، محافظ الاسماعيلية، بجولة ميدانية تفقدية بقطاع مركز ومدينة القنطرة غرب والتى تضمنت قيام المحافظ يرافقه المهندس سمير قاسم رئيس قطاع القناة وسيناء لشركة المقاولون العرب والسيد عامر رئيس مركز ومدينة القنطرة غرب والمهندسة عطيات القماش مديرعام مديرية الاسكان وعدد كبير من القيادات التنفيذية بالمحافظة، بتفقد موقع إنشاء محطة الصرف الصحى الجديدة، التى تقرر انشاؤها بالمنطقة الصناعية الاستثمارية بأبوخليفة ووضع حجر الأساس، ايذانا لبدء تنفيذ المشروع والذى يقام على مساحة إجمالية قدرها 60 فدانا وبتكلفة مالية قدرها 120 مليون جنيها ويأتى هذا المشروع استكمالا لأعمال توصيل المرافق والخدمات والبنية الأساسية للمنطقة الاستثمارية الجديدة بأبو خليفة والتى تعد من المناطق الاستثمارية الواعدة للاسماعيلية .

وخلال مراسم وضع حجر الأساس أكد محافظ الاسماعيلية، على ضرورة تضافر كافة الجهود من جميع الأجهزة المعنية لسرعة الانتهاء من تنفيذ مشروع المحطة ودخولها الخدمة الفعلية والتى ستساهم الى حد كبير فى احداث طفرة حقيقية للمنطقة وجذب المزيد من المشروعات الاستثمارية واتخاذ الخطوات التنفيذية على أرض الواقع للبدء فى انشاء المشروعات الاستثمارية عليها واضاف أنه تم موافقة كافة أجهزة الدولة على ادراج هذه المنطقة ضمن المشروع القومى لتنمية محور قناة السويس والذى سيساهم فى خلق أعداد ضخمة من فرص العمل لأبناء المنطقة وتحقيق التنمية الاقتصادية الحقيقية لمصر .

وعلى جانب آخر تضمنت زيارة المحافظ الى مركز ومدينة القنطرة غرب تفقد مقر ومنشآت مشروع الموقف العمومى الجديد لسيارات الاجرة بمدينة القنطرة غرب والمقام على مساحة اجمالية قدرها 8000 مترا مربعا ويضم عدد 30 محلا تجاريا لمختلف الأنشطة ومسجد ودورات مياه للرجال والسيدات وكافتيريا جديدة ومبنى ادارى ويتسع الموقف لعدد 250 سيارة وقد بلغت جملة تكلفته نحو 5و2 مليون جنيها ومن المنتظر أن يتم افتتاحه خلال الأيام القليلة القادمة بعد نقل موقف السيارات القديم من قلب المدينة الأمر الذى سيساهم فى تطوير منطقة الموقف القديم والحفاظ على الشكل الجمالى والحضارى للقنطرة غرب ويقضى على الاختناقات المرورية بوسط المدينة .

وفى ختام الجولة حرص المحافظ على تفقد ومتابعة ما تم تنفيذه من أعمال الترميم والرصف التى تمت لعلاج الهبوط الأرضى الذى حدث بمدخل كوبرى المعازة الذى يقع على مصرف شمال الاسماعيلية بطريق القنطرة غرب – الصالحية بمنطقة المثلث والذى يعتبر أحد المحاور المرورية الهامة بين محافظتى الاسماعيلية والشرقية والذى يشهد حركة كثافة مرورية عالية لجميع المركبات وبصفة خاصة مركبات النقل الثقيل ، وقد أكد المحافظ على ضرورة الاهتمام بأعمال الصيانة الدورية لجميع الكبارى والطرق والمحاور المرورية بنطاق المحافظة للحد من حوادث الطرق والحفاظ على أرواح المواطنيين .