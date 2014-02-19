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الأولمبياد الخاصة تكرم وزيرا الشباب و الرياضة

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الأولمبياد الخاصة تكرم وزيرا الشباب و الرياضة الأولمبياد الخاصة تكرم وزيرا الشباب و الرياضة

الأولمبياد الخاصة تكرم وزيرا الشباب و الرياضة

شهد حفل ختام الأولمبياد الخاصة اليوم، قيام كل من المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب وطاهر ابوزيد وزير الرياضة، والمهندس أيمن عبد الوهاب الرئيس الاقليمى للاولمبياد الخاص الدولى، بتكريم الوفود المشاركه سواء المنتخبات الأربعة التى شاركت فى الكأس الاقليمى أو الوفود التى شاركت فى المؤتمر الاقليمى للشباب.

و قام المهندس هانى محمود، وزير التنمية الادارية، الرئيس التنفيذى للأولمبياد الخاص المصرى ، والمهندس خالد نصير رئيس الأولمبياد الخاص المصرى والمهندسة أمل مبدى رئيس اللجنة المنظمة، للكأس بتكريم وزيرا الشباب والرياضة والرئيس الاقليمى بمنحهم الميدالية الذهبية ، كما تم تكريم الشركات الراعية والمتطوعون .

أعلنت الاولمبياد الخاص عن عزمها فى اقامه كأس محلى فى كرة القدم كل عام ، خاصة وأن بطولة كأس العالم ستقام بعد عامين فى بنما ،

 

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