شريف إكرامي: نتعهد بالفوز على الصفاقسي في السوبر الأفريقي

أكد شريف إكرامى حارس مرمى النادي الأهلى أن مواجهة الصفاقسى غدًا فى السوبر الأفريقى ستكون بداية لعودة الفريق لمنصات التتويج وذلك بعد تذبذب مستواه فى الفترة الأخيرة.

> وقال إكرامى فى تصريح خاص لوكالة “ONA” أن الجميع تعاهد على بذل قصارى جهده خلال المباراة من أجل الفوز على بطل تونس والتتويج ببطولة جديدة تضاف إلى سجل بطولاته.