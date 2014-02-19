تأجيل عرض رئيس حسابات بنك التنمية الزراعى بالأقصر في قضية الرشوة إلي الأربعاء

أمر قاضي المعارضات بمحكمة الأقصر الجزئية بتأجيل عرض رئيس حسابات بنك التنمية والائتمان الزراعى بالأقصر المتهم بالرشوة علي المحكمة الي جلسة الأربعاء القادم بناء علي طلب الدفاع.

كانت الرقابة الإدارية بمحافظة الأقصر قد ضبطت رئيس حسابات بنك التنمية والائتمان الزراعي متلبسا بالحصول علي رشوة 10 آلاف جنية من أحد عملاء البنك مقابل إنهاء إجراءات سحب قرض .

وتلقي المقدم أحمد مجدي أحد أعضاء فرع الرقابة الإدارية بالأقصر بلاغًا من رجل أعمال يدعي وليد عمر الضوي، 32 سنة، يتهم فيه رئيس حسابات بنك التنمية والائتمان الزراعي ويدعي إيهاب . ح . ك ، بطلب رشوة منه مقابل إنهاء إجراءات سحب قروض من البنك.

وبتقنين الإجراءات، تم تسجيل المحادثات الهاتفية وغيرها، وتوثيق البلاغ، وتم القبض علي المتهم أثناء قيام المبلغ بتسليمه المبلغ المتفق عليه وهو 10 آلاف جنيه.