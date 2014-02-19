أخبار عاجلة

وزير التعليم: أصارع الزمن لحل قضايا المُعلمين -
بروتكول تعاون بين «القومي للمرأة» والسفارة الفرنسية لتنفيذ «رائدات المستقبل» -
رئيس عام الامتحانات: رقم سري على كل «كراسة بوكليت» -
البورصة تكتسي باللون الأزرق تضامنًا مع مرضى التوحَّد -
الذهب ينخفض في الأسواق المحلية -
خالد علي يتقدم بدعوى لعدم الاعتداد بأحكام «الأمور المستعجلة» -
التعليم: 7 سنوات عقوبة الغش بامتحانات الثانوية العامة -
وزير الري يتفقد مشروعات حماية جنوب سيناء من أخطار السيول غدا -
1.7 مليار جنيه أقساط تأمينات الحياة على الأشخاص خلال يناير -
الأخبار - ملخص كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى مع الجالية المصرية فى الولايات المتحدة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

مطربة عام 2013 لقب جديد لسلمى رشيد

Google+ Print
مطربة عام 2013 لقب جديد لسلمى رشيد مطربة عام 2013 لقب جديد لسلمى رشيد

أحيت الفنانة المغربية سلمى رشيد حفل عيد الحب بمدينة تطوان المغربية، وسط عدد كبير من المعجبين، قدموا من الأراضي الإسبانية لحضور حفل خريجة برنامج "أراب أيدول"، في يوم الحب.

وحصلت سلمى على جائزة أفضل فنانة مغربية لعام 2013، منحتها إياها جمعية "حنان"، المسؤولة عن تنظيم الحفل. كما قدّم المسؤولون للفنانة الشابة العضوية الشرفية في جمعية "حنان" للطفل المعاق، في إطار مهمّة سلمى كسفيرة لذوي الاحتياجات الخاصة.

وغنت سلمى رشيد لساعات طويلة، أمام عشاقها، في أحد فنادق تطوان، قبل انتقالها في اليوم التالي إلى مدينة الدار البيضاء، حيث احتفلت بعيد ميلاد إحدى المحطات الإذاعية المغربية المشهورة.

وكانت سلمى قد نشرت خلال الأسابيع الماضية صوراً لها، وهي بلوك جديد أغضب جمهورها، الذي يعشق طلتها بالشعر الأسود.

 

تابعوا أيضاً:
أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر تويتر "سيدتي فن"

 

 

 

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي