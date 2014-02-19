مطربة عام 2013 لقب جديد لسلمى رشيد

أحيت الفنانة المغربية سلمى رشيد حفل عيد الحب بمدينة تطوان المغربية، وسط عدد كبير من المعجبين، قدموا من الأراضي الإسبانية لحضور حفل خريجة برنامج "أراب أيدول"، في يوم الحب.

وحصلت سلمى على جائزة أفضل فنانة مغربية لعام 2013، منحتها إياها جمعية "حنان"، المسؤولة عن تنظيم الحفل. كما قدّم المسؤولون للفنانة الشابة العضوية الشرفية في جمعية "حنان" للطفل المعاق، في إطار مهمّة سلمى كسفيرة لذوي الاحتياجات الخاصة.

وغنت سلمى رشيد لساعات طويلة، أمام عشاقها، في أحد فنادق تطوان، قبل انتقالها في اليوم التالي إلى مدينة الدار البيضاء، حيث احتفلت بعيد ميلاد إحدى المحطات الإذاعية المغربية المشهورة.

وكانت سلمى قد نشرت خلال الأسابيع الماضية صوراً لها، وهي بلوك جديد أغضب جمهورها، الذي يعشق طلتها بالشعر الأسود.

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