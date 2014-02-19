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وائل عبد الله يتجاهل زينة ويدعم عز!

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وائل عبد الله يتجاهل زينة ويدعم عز! وائل عبد الله يتجاهل زينة ويدعم عز!

فشلت محاولات الفنانة زينة وأصدقائها في الحديث إلى المنتج والمخرج وائل عبد الله، الذي يتولى حالياً إخراج مسلسل "الإكسلانس" لأحمد عز، من أجل الوصول إلى أحمد عزّ نفسه. وقد تجاهل وائل جميع مكالمات زينة، التي تسعى للحديث معه، تمهيداً لإقناع عزّ بالعدول عن موقفه الرافض لإعلان أبوته لجنيني زينة، في الوقت الذي يُعتبر وائل من المقربين من عزّ. لكنّ العاملين مع وائل لم يستغربوا موقفه، وقد أسرّ بعضهم إلى "سيدتي نت" أنّ وائل يرفض الحديث مع زينة تماماً أو مع أيِّ من المقربين منها، لأنه يدعم عزّ في موقفه بشكل كبير.

وكان وائل عبد الله قد ظهر مؤخراً خلال فقرة صغيرة من برنامج "بوضوح"، مع الإعلامي عمرو الليثي، حيث ردّ على سؤال الأخير إن كان أحمد عز في أزمة، فقال: "لا ليس في أزمة، والله سيظهر الحق قريباً". وهو ما يعني ثقته الكاملة بموقف أحمد عزّ.

 

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