"نهوض المرأة" تصدر دورية جديدة بعنوان "أخبارنا.. مبادرات شبابية"

أصدرت جمعية "نهوض وتنمية المرأة" دورية جديدة بعنوان "أخبارنا.. مبادرات شبابية" تضم المبادرات المجتمعية التى خرج بها مجموعة من الشباب الحاصلين على دوراتها التدريبية، وذلك لتنفيذ هذه المبادرات على أرض الواقع.

ووجهت الجمعية تحية تقدير للجهود المبذولة فى هذه الدورية حتى صدورها فى النور، ومدى ماتحققه من دور فعال فى تنمية المجتمع ومتابعة مجريات الأمور فى كل الساحات العاملة لصالح المجتمع ونهوضه.

وذكر بيان للجمعية أهمية دور القطاع الأهلى وإنجازاته وأعماله فى المناطق المستهدفة لبرامجه، وتوضيح دوره فى التنمية الشاملة للمجتمع المصرى، وشحذ الجهود لتدعيم القضايا التى يدافع من أجلها.

يُشار إلى أن "نهوض وتنمية المرأة" هى جمعية أهلية تنموية تعمل فى الميدان لأكثر من 25 عاما، وتهدف إلى تمكين المرأة المعيلة وأسرتها اقتصادياً وقانونياً وتعليمياً واجتماعياً وصحياً، من خلال حزمة متكاملة من البرامج التى تقدمها للمستفيدين فى عدد من المحافظات، منها برنامج القروض، والبرنامج القانونى، والبرنامج الصحى، بالإضافة إلى برنامج محو الأمية، والمرأة المصرية تتكلم، وتنظيم المجتمع، والحد من العنف.