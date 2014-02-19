معاريف: صفقة غاز طبيعى بين الأردن وإسرائيل للاستغناء عن الغاز المصرى

ذكرت صحيفة "معاريف " الإسرائيلية أن الأردن وقعت اتفاقا مع إسرائيل اليوم لإمدادها بالغاز الطبيعى الإسرائيلى مقابل نصف مليار دولار تقريبا.

وأضافت الصحيفة أن شركة "نوفل إنرجى" أعلنت اليوم الأربعاء عن توقيعها اتفاقية تصدير غاز طبيعى الأولى، وذلك إلى الشركتين الأردنيتين - شركة البوتاس العربية ("بوتاش") وشركة "برومين الأردن" فى عمان.

وفى إطار الصفقة سيتم نقل الغاز الطبيعى من حقل "تمار" فى البحر الأبيض المتوسط إلى مصانع الشركتين الأردنيتين المتواجدتين فى منطقة البحر الميت.

وزعمت الصحيفة أن الهدف من الصفقة هو الاستغناء عن الغاز الطبيعى المصرى بعد عمليات التفجير المستمرة لأنابيب الغاز فى شبه جزيرة سيناء من قبل عناصر إرهابية.

وقالت الصحيفة إنه بهذه الاتفاقية تتحول إسرائيل إلى من مصدرى الغاز الطبيعى، التى كانت تفتقر إلى الطاقة وتعتمد على الغاز الطبيعى المصرى، أحد مصدرى الغاز بعد نحو عام من الإعلان عن استخراج الغاز الطبيعى من حقل "تمار"، والذى يحتوى على احتياطات تكفى لتلبية احتياجاتها من الغاز لعدة عقود.