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عميد دار علوم القاهرة: الجامعة ستمنح الطلاب مراجع تعويضاً عن التأجيل

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عميد دار علوم القاهرة: الجامعة ستمنح الطلاب مراجع تعويضاً عن التأجيل عميد دار علوم القاهرة: الجامعة ستمنح الطلاب مراجع تعويضاً عن التأجيل

رحب الدكتور محمد صالح توفيق عميد كلية دار العلوم بجامعة القاهرة، بقرار مجلس الوزراء الخاص بتأجيل الدراسة بالمدارس والجامعات لمدة أسبوعين على أن تبدأ يوم 8 مارس المقبل، قائلا: "درأ المفاسد أهم من جلب المنافع".

وأضاف توفيق، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" : القرار يحد من انتشار مرض الأنفلونزا الموسمية خاصة مع مدرجات الجامعة التى تتسع لآلاف الطلاب والطالبات، ولا يؤثر سلبا على المحاضرات، لأن الجامعة تنظم الفكر وسيعوض الطالب عن فترة التأجيل بالمصادر والمراجع التى تمنحها الجامعة.

وتابع: الميعاد الذى حدده مجلس الوزراء لبدء الدراسة وهو 8 مارس المقبل، مناسب جدا لأن الجو وقتها سيكون تحسن، ومن ثم تقل فرص انتشار الأنفلونزا.

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