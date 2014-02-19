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أهلي دبي يبحث عن تعزيز الصدارة أمام بني ياس

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أهلي دبي يبحث عن تعزيز الصدارة أمام بني ياس أهلي دبي يبحث عن تعزيز الصدارة أمام بني ياس

يسعى أهلي دبي إلى مواصلة صدارة دوري المحترفين الاماراتي لكرة القدم عندما يواجه بني ياس في دوري الخليج العربي مساء الخميس.

ويتصدر الأهلي - الذي نال اخر ألقابه الخمسة في الدوري عام 2009 - الترتيب برصيد 42 نقطة من 18 مباراة متقدما بست نقاط على الشباب صاحب المركز الثاني الذي سيلعب في ضيافة عجمان يوم الخميس أيضا.

وتنفس الأهلي الصعداء وتبددت مخاوف ابعاد مدربه الروماني كوزمين اولاريو عن البلاد بعدما اكتفت محكمة في أبوظبي بالحكم بحبسه ثلاثة أشهر مع ايقاف التنفيذ هذا الاسبوع بسبب اهانة وجهها الى ناديه السابق العين.

كما تلقى الأهلي دفعة معنوية بعد قرار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بقبول قيد التشيلي لويس خيمنيز في قائمته كلاعب فلسطيني ليصبح بوسعه المشاركة مع فريقه الاماراتي حين يفتتح مشواره في دوري الأبطال ضد الهلال السعودي الاسبوع القادم.

ويقدم بني ياس عروضا متواضعة هذا الموسم ويحتل المركز التاسع برصيد 24 نقطة كما خرج مبكرا من الدور التمهيدي الثاني لدوري أبطال آسيا على يد القادسية الكويتي في وقت سابق هذا الشهر.

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