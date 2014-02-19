مبيعات بلاي ستيشن 4 “تفوق التوقعات”

أعلنت شركة “سوني” عن نجاحها في تحقيق مبيعات فائقة حول العالم لأحدث أجهزتها للألعاب “بلاي ستيشن 4″، تجاوزت توقعاتها الأولية.

وكانت الشركة اليابانية قد توقعت أن تصل مبيعات الجهاز بنهاية شهر مارس المقبل إلى 5 ملايين وحدة، لكن المبيعات تجاوزت حاجز 5.3 ملايين وحدة عالميا، حسب أرقام “سوني” الرسمية.

ومن المنتظر أن يحقق “بلاي ستيشن 4″ المزيد من التفوق على منافسه “إكس بوكس وان”، عند طرح الجهاز رسميا في اليابان في 11 مارس المقبل.

وتشير تقارير صحفية إلى أن مايكروسوفت، المطورة لجهاز “إكس بوكس وان”، تراهن بقوة على لعبة “تايتن فول”، التي وُصفت من قبل بعض المتابعين بأنها أكثر الألعاب المنتظرة للجيل الجديد من أجهزة الألعاب.

واستطاعت “سوني” التفوق الشهر الماضي في الولايات المتحدة مسجلة تقريبا ضعف أرقام المبيعات التي حققتها مايكروسوفت، حسب أرقام مؤسسة “إن.بي.دي”، علما أن الأرقام الأخيرة لمبيعات “إكس بوكس وان” تحدثت عن بيع 3.9 مليون وحدة في جميع أنحاء العالم.