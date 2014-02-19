أخبار عاجلة

وزير التعليم: أصارع الزمن لحل قضايا المُعلمين -
بروتكول تعاون بين «القومي للمرأة» والسفارة الفرنسية لتنفيذ «رائدات المستقبل» -
رئيس عام الامتحانات: رقم سري على كل «كراسة بوكليت» -
البورصة تكتسي باللون الأزرق تضامنًا مع مرضى التوحَّد -
الذهب ينخفض في الأسواق المحلية -
خالد علي يتقدم بدعوى لعدم الاعتداد بأحكام «الأمور المستعجلة» -
التعليم: 7 سنوات عقوبة الغش بامتحانات الثانوية العامة -
وزير الري يتفقد مشروعات حماية جنوب سيناء من أخطار السيول غدا -
1.7 مليار جنيه أقساط تأمينات الحياة على الأشخاص خلال يناير -
الأخبار - ملخص كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى مع الجالية المصرية فى الولايات المتحدة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

البدرى: أسعى لبناء منتخب أوليمبي قوي يعود بالنفع في المستقبل على المنتخب الأول

Google+ Print
البدرى: أسعى لبناء منتخب أوليمبي قوي يعود بالنفع في المستقبل على المنتخب الأول البدرى: أسعى لبناء منتخب أوليمبي قوي يعود بالنفع في المستقبل على المنتخب الأول

حسام البدري

أكد حسام البدرى المدير الفنى للمنتخب الأوليمبى لكرة القدم أن الفترة القادمة ستشهد أختلافا كبيرا فى طريقة اللعب والأداء للفراعنة خاصة وأن طموحه مع اللاعبين بلا حدود، وأنه يسعى لتحقيق إنجاز حقيقى معهم يضاف إلى مشواره التدريبى.

وقال البدرى فى تصريح خاص لوكالة “ONA” أنه يعتمد فى اختياراته على حسابات مختلفة تماما بعيدة عن الأهواء الشخصية على عكس ما كان يحدث خلال الفترة الماضية مثل القدارت الجسمانية واللياقة البدنية وغيرها.

وأشار البدرى إلى أنه يسعى لبناء منتخب قوى يحقق إنجاز لمصر يعود بالنفع فى المستقبل على الأول.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
القاهرة أبوظبي: تحليل مباراة منتخب المحليين مع بنين ومباراة المنتخب الوطني مع توجو - ك/ محمود الخطيب

القاهرة أبوظبي: تحليل مباراة منتخب المحليين مع بنين ومباراة المنتخب الوطني مع توجو - ك/ محمود الخطيب