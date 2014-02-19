البدرى: أسعى لبناء منتخب أوليمبي قوي يعود بالنفع في المستقبل على المنتخب الأول

أكد حسام البدرى المدير الفنى للمنتخب الأوليمبى لكرة القدم أن الفترة القادمة ستشهد أختلافا كبيرا فى طريقة اللعب والأداء للفراعنة خاصة وأن طموحه مع اللاعبين بلا حدود، وأنه يسعى لتحقيق إنجاز حقيقى معهم يضاف إلى مشواره التدريبى.

وقال البدرى فى تصريح خاص لوكالة “ONA” أنه يعتمد فى اختياراته على حسابات مختلفة تماما بعيدة عن الأهواء الشخصية على عكس ما كان يحدث خلال الفترة الماضية مثل القدارت الجسمانية واللياقة البدنية وغيرها.

وأشار البدرى إلى أنه يسعى لبناء منتخب قوى يحقق إنجاز لمصر يعود بالنفع فى المستقبل على المنتخب الأول.