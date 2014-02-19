ضبط بنادق أليه وخرائط مزوره لحدود مصر داخل حاوية طائرات التجسس بميناء السخنة

عثرت جمارك السويس ومباحث موانئ السويس بميناء السخنة على 2 بندقية آلي مجهزة داخل الحاوية التى عثر بها 10 طائرات للتجسس القادمة من الصين عصر اليوم الأربعاء .

> من جانبها تواصل الجمارك ومباحث الموانئ فحص الحاوية والتى تم العثور بداخلها على 30 كرتونة بداخلها خرائط مخالفة للقانون.

وتبين بفحص الخرائط انها تضع مثلث حلايب وشلاتين ضمن حدود دولة السودان بما يخالف طبية الحد الجنوبي لجمهورية مصر العربية بخط عرض 22 درجة شمالاً وذلك بالمخالفة للقرارات الجمهورية أرقام 328 لسنة 1983 و 298 لسنة 1984 الخاصة بخرائط وحدود مصر .