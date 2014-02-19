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نقابة السينمائيين تقيم عزاء المخرج محمد رمضان بمسجد عمر مكرم السبت المقبل

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نقابة السينمائيين تقيم عزاء المخرج محمد رمضان بمسجد عمر مكرم السبت المقبل نقابة السينمائيين تقيم عزاء المخرج محمد رمضان بمسجد عمر مكرم السبت المقبل

تقيم نقابة المهن السينمائية  عزاء للمخرج الراحل بمسجد عمر مكرم يوم السبت الموافق 24فبراير
> وقد تم العثور على جثة المفقود فى جنوب سيناء في منطقة تبعد عن “وادى الجبال” بسانت كاترين بمسافة 2 كيلو متر, فى تمام الساعة الحادية عشرة من صباح اليوم الأربعاء, وهى منطقة صخرية ضيقة تماما.
> محمد رمضان معيد بالمعهد العالي للسينما، خريج دفعة 2010، صاحب الفيلم الروائي القصير “حواس” وهو مشروع تخرجه من المعهد، ومثّل في أكثر من 30 مهرجانا سينمائيا دوليا، وحصد أكثر من 10 جوائز، منها جائزة المهرجان القومي للسينما، وجائزة مهرجان وهران السينمائي الدولي بالجزائر.

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