“شركة مياه مطروح : الطلمبات الحبشية تتسبب في الإصابة بالسرطان وفيروس “سي

عقد مركز إعلام مطروح اليوم ندوة بقرية أبو لهو البحرية برئاسة أم العز بريك صالح مدير مركز الإعلام حول الطلمبات الحبشية وأثارها السلبية على الزراعات الصحراوية حاضر فيها المختصين في هذا الشأن بشركة مياه مطروح ، حيث أكد الكيميائى رمضان أبو سعيد مدير المعامل والتطهير بشركة مياه مطروح أن استخدام الطلمبات الحبشية “الطلمبات الحبشية”خطر يهدد صحة المواطن ، حيث تتسبب في الإصابة بالعديد من الإمراض تبدأ بالإسهال والنزلات المعوية وتصل الى الفشل الكلوي والسرطان وفيروس سي، وهو ما تتسبب في الإصابة بالإمراض الجلدية الخطيرة ويرجع السبب في ذلك إلى تسرب شبكات الصرف الصحي داخل المدن ، ردم المخلفات داخل الأرض واستخدام المسمدات الكيماوية الزراعية والأمطار الحمضية.

وأشار رمضان أبو سعيد أنه تم تجريم استخدام الطلمبات الحبشية سواء في الشرب أو في الاستخدامات الأخرى ، حيث صدر قرار من البيئة بالتعامل مع محاضر استخدام الطلمبات الحبشية في استخراج تلك المياه كمحاضر البيئة التى تصل غرامتها الى 50 الف جنيه .

وأكد المهندس محمد حلمى مدير عام التشجير بالشركة أن الطلمبات الحبشية لها تأثير سلبى على الراضى الزراعية والمحاصيل الناتجه منها ، يظهر هذا التأثير الضار بمرور الوقت حيث تقل كفاءة الأرض الزراعية بسبب زيادة نسبة الإملاح فى الأرض الزراعية وتحلل التربة فتصبح بمرور الوقت غير صالحة للزراعة.

وقالت مديرة التوعية بشركة مياه مطروح أن شركة مياه الشرب بمطروح تقوم بحملات توعية في هذا الإطار تشمل قطاعات كبيرة من أهالي مطروح خاصة المزارعين وسكان القرى والنجوع .

أوصت الندوة بضرورة تفعيل القانون وتشديد العقوبة على المخالفين بالإضافة إلى ضرورة قيام الدولة بإزالة التعديات على خط المياه لتتوفر المياه للمواطن كيلا يضطر إلى استخدام الطلمبات الحبشية.