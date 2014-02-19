مختار: تدريب الأهلى سيكون خطوة جيدة فى مشوارى التدريبى

أكد مختار مختار المدير الفنى لفريق بتروجت لكرة القدم أنه لم يصله عرضا رسميا حتى الأن من مجلس إدارة الأهلى برئاسة حسن حمدى لتولى القيادة الفنية للفريق خلفا لمحمد يوسف المدير الفنى الحالى، نافيا ما تردد عن وجود مفاوضات بينهما خلال الفترة الماضية من أجل تولى قيادة الفريق.

وقال مختار فى تصريح خاص لوكالة “ONA” أنه فى انتظار عرض رسمى خاصة وأن تدريب الأهلى حلم بالنسبة له يتمنى تحقيقه بفارغ الصبر مؤكدا أن تدريب الأهلى خطوة جيدة فى مشواره التدريبى.

وكشف مختار عن وجود مفاوضات سابقة بينه وبين مجلس الأحمر قبل تولى يوسف إلا أنها باءت بالفشل متنميا أن تتحقق هذه المرة.