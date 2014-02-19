وزير الثقافة يوافق على علاج مدرب الأسود محت كوتة بمستشفى الشرطة

وافق د محمد صابر عرب وزير الثقافة على طلب مدرب الأسود مدحت كوتة باستكمال علاجة بمستفى الشرطة،وذلك بدلا من مستشفى العجوزة،والتى نقل إليها عقب حادث هجوم الأسود عليه.

> وأكد عرب خلال زيارته كوتة اليوم عن إستعداد الوزارة بتقديم كافة الوسائل والخدمات العلاجية له، كما قام بتحية الفنان القدير الكابتن” عصام الحلو” لتمكنه من إنقاذ كوتة من الحلبة عند تعرضه لهجوم الأسود أثناء تقديم فقرته بمساعدة الحارث محمد خليل .

> وبنائا على تكليف وزير الثقافة توجه كل من د. محمد ابو الخير رئيس قطاع شؤون الإنتاج الثقافى، ود. عماد سعيد رئيس البيت الفنى للفنون الشعبية والإستعراضيه يرافقهما الطبيب العميد نور الدين محمد إلى مستشفى الشرطة ،وذلك لبحث إمكانية نقل الكابتن كوتة إليها من مستشفى العجوزة .