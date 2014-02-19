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مصرع المتهم فى واقعة استشهاد رائدين من قوة مباحث مركز شرطة ديروط

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مصرع المتهم فى واقعة استشهاد رائدين من قوة مباحث مركز شرطة ديروط مصرع المتهم فى واقعة استشهاد رائدين من قوة مباحث مركز شرطة ديروط

أرشيفية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط اليوم الأربعاء الموافق 19 فبراير الجارى من تحديد مكان هروب المتهم ناصر فولى منصور، السابق اتهامه فى عدد 19 قضية ( قتل ـ خطف ـ سرقات بالإكراه) والمتهم الرئيسى فى واقعة استشهاد كلاً من الرائد الشهيد محمد حامد عبد الحكيم طه، والرائد الشهيد محمد يوسف عبد العظيم عبد الرسول ( من قوة مباحث مركز شرطة ديروط ) أثناء قيامهما بمأمورية لضبطه بتاريخ 7/8/2013

ولدى قيام القوات بالاقتراب ومحاصرة مكان تواجد المتهم، بادر المذكور بإطلاق وابل من الأعيرة النارية تجاه القوات، محتميا بزوجته وأنجاله ووالدته، وقد نجحت القوات فى إقناع زوجته وأنجاله بالخروج والابتعاد عن المتهم، حيث لقى المتهم ووالدته مصرعهما إثر تبادل إطلاق النار، وقد تم ضبط بندقية آلية وعدد 2 خزنة وكمية من الطلقات، وأيضاً الطبنجة الأميرية الخاصة بالشهيد الرائد محمد يوسف عبد العظيم.

تم تحرير المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.

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