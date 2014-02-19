وقفة احتجاجية اعتراضًا على الاستيلاء على أراضى قرية “سلوا” بأسوان

نظم العشرات من أهالي قرية سلوا بحري التابعة لمركز كوم امبو وقفة أمام ديوان عام محافظة أسوان احتجاجًا علي تعدي أحد الأشخاص علي أراضي الظهير الصحراوي للقرية والتي تقدر بحوالي 5 ألاف فدان.

وأكد عمارة محمد حسن من شباب القرية أن الأهالي فوجئوا باستيلاء أحد الأشخاص الغرباء علي الظهير الصحراوي والذي يبتعد حوالي 6 كم عن القرية ووضع يده عليها ، ويدعي أن لديه عقود ملكية من هيئة التعمير .

وأوضح أن عدد شباب القرية يزيد عن 10 ألاف شاب ويعانون من البطالة ويرون أنهم أحق بالحصول علي الأراضي التي تقع في الظهير الصحراوي لقريتهم، ويطالبون بتخصيص هذه الأرض لهم بواقع 5 أفدنة لكل شاب منعًا لحدوث احتكاكات بينهم وبين الشخص الذي يستولي علي الأرض .

وأضاف أن اهالي القرية رفضوا الاشتباك مع هذا الشخص المتعدي علي الأرض ، واتجهوا إلي الطرق السلمية وتوجهوا اليوم العرض مشكلتهم علي اللواء مصطفي يسري محافظ أسوان الذي التقي بهم في مكتبه ووعدهم بحل هذه المشكلة بالتسيق مع هيئة التعمير بوزارة الزراعة .