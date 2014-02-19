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إنقاذ السويس : نرفض قانون محلب الجديد للمجتمعات العمرانية

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إنقاذ السويس : نرفض قانون محلب الجديد للمجتمعات العمرانية إنقاذ السويس : نرفض قانون محلب الجديد للمجتمعات العمرانية

إبراهيم محلب وزير الإسكان

أصدرت جبهة الأنقاذ بالسويس بيان اليوم يعلنون من خلاله رفضهم لقانون المهندس إبراهيم محلب، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الخاص بتخطيط المجتمعات العمرانية الجديدة والذى يضم خليج السويس والعين السخنة للقاهرة الجديدة .
> قال على أمين المتحدث الإعلامي باسم الجبهة أنهم لن يفرطوا فى منطقة العين السخنة والخليج ووضعها لتكون تحت ولاية محافظة القاهرة ونزع السويس ملكيتها لهذه المنطقة والتى تعتبر هي مصدر قوة السويس وتخضع لسيطرتها منذ عشرات السنوات .

أضاف أمين أن القانون الجديد مرفوض ولن يسمح شعب السويس أخذ جزء من أراضيه لمحافظة أخري ، موضحًا أن هذا الأمر خط أحمر ويحذروا الوزير من عواقب هذا القرار .

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