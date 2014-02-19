سيدتي نت يؤكد: كليب كاظم الساهر لـ"استفزيني" إشاعة

انتشرت خلال اليومين الماضيين أخباراً عن استعداد "القيصر" الفنان كاظم الساهر لتصوير "فيديو كليب" لأغنيه الجديدة "استفزيني" التي تقرر أن تخرج إلى النور الأسبوع المقبل، من ألحان الفنان ناصر الصالح، من كلمات الشاعر عبداللطيف آل الشيخ الذي كذَّب هذا الخبر، وقال "القيصر سيكتفي بالأغنية فقط، ولا نية لتصويرها فيديو كليب".

"سيدتي نت" ينشر كلمات "استفزيني"، وكان قد نشرها حصرياً عند بدء القيصر العمل عليها.

إستفزيني

مرّدي فيني جبيني

واشهري سيف الأنوثه

وجرديني

من قناعٍ كان خلفه ألف وجه

مرجحيني

بين إيه .. وبين لا

وحوليني لأسئله .. مالها عندك جواب

فلسفيني .. يا ثواب .. و يا عقاب

و خلصيني من الأنا

-

إنتي الأنثى الوحيده

ووحدي أنا .. كل الرجال

إنتي اللي .. ما يقال

.. إنتي لو قلتي لي إبعد

أسمعها في قلبي .. تعال

زلزليني ..

.. واثبتي للكون كله

إنك اعظم من تمرّد

.. اسبقيني

واسبقي إحساسي و ظله

ووطّني احساسٍ تشرّد

واكسريني.. إكسريني.. لو لقيتي مرايتك

-

حبيبتي سلّمت

مدّي حنينك و صافحي صادق حنيني ..

واستفزّي كل ذرة عقل فيني ..

بحزن أنا لو متّ

وببكي أنا لو متّ

وبموت انا لو متّ

بعثريني فيك .. و اجمعيني فيك

وافرضيني قيد في يديك و يديني

واكسريني.. إكسريني.. لو لقيتي مرايتك

-

إبعديني

وحرّمي فيني الوصال

وحلّليه.. وأُوصليني

إبعديني

وابني في قلبي اُلمحال

واهدميه .. وإسكنيني

.. حرّري نفسك من قيود الحدود

وحرريني

.. وكوّني إحساس ثالث

يحتويك .. و يحتويني

.. وناظريني

.. ناظريني

ما في غيري مرايتك

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