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جنايات شبرا الخيمة تقضي بحبس 4 أحداث 10 سنوات بتهمة سرقة حقائب السيدات

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جنايات شبرا الخيمة تقضي بحبس 4 أحداث 10 سنوات بتهمة سرقة حقائب السيدات جنايات شبرا الخيمة تقضي بحبس 4 أحداث 10 سنوات بتهمة سرقة حقائب السيدات

حبس – صورة أرشيفية

عاقبت اليوم محكمة جنايات شبرا الخيمة 4 أحداث بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات لقيامهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص في سرقة حقائب السيدات ومصوغاتهن الذهبية بشبرا الخيمة مع تقديم أولياء أمورهن للمحاكمة الجنائية العاجلة لعدم رعايتهم لأولادهم، عقدت المحكمة برئاسة المستشار خالد الشباسي وعضوية المستشارين ماجد مصطفي هاشم ومؤمن السعدني .

تعود وقائع القضية التي حملت رقم 1340 لسنة 2014 جنايات أحداث عندما تلقي اللواء محمود يسري مدير امن القليوبية إخطارا بالواقعة من العميد ممدوح عبد اللطيف مأمور قسم أول شبرا الخيمة يفيد بتلقيه العديد من البلاغات من بعض السيدات يفيد بتعرضهن لخطف حقائبهن ومصوغاتهن الذهبية من قبل أشخاص مجهولين يستقلون دراجات بخارية بدون لوحات معدنية .

وعلي الفور قام اللواء عرفة حمزة مدير المباحث الجنائية بالمديرية بتشكيل فريق بحث لضبط الجناة وبالتحريات تبين أن المتهمين هم كل من سيد. م. م17 سنة طالب ، وعربي . د .ع 16 سنة خراط ، وحسانين . ب. م 16 سنة ميكانيكي ، و أحمد . ص .ح 18 سنة ميكانيكي كونوا تشكيلا عصابيا لخطف حقائب السيدات ومصوغاتهن الذهبية وأن المتهمين يستخدمون دراجات بخارية مسروقة بدون لوحات معدنية في ارتكاب جرائمهم .

وباستئذان النيابة العامة امكن ضبطهم جميعا ، وعثر بحوزتهم علي 250 جرام ذهب و2 سلاح ناري فرد خرطوش و سلاح ابيض مطواة ومبلغ مالي 4230 جنية وارشدوا عن مكان وجود الدراجات البخارية المستخدمة في ارتكاب الوقائع سالفة الذكر

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