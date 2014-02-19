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مد قبول تظلمات طلاب الإعدادية بالفيوم يومًا استثنائيًا

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مد قبول تظلمات طلاب الإعدادية بالفيوم يومًا استثنائيًا مد قبول تظلمات طلاب الإعدادية بالفيوم يومًا استثنائيًا

محمود أبو الغيط وكيل وزارة التربية

قرر محمود أبو الغيط وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم مد قبول تظلمات طلاب الشهادة الإعدادية على نتائج اختبارات الفصل الدراسى الأول يومًا استثنائيًا غدًا وذلك نظرا لإقبال الطلاب حتى هذا الوقت .

وأكد عصام عبد الحميد الدش نائب رئيس الكنترول أن عدد الطلاب الذين تقدموا بتظلمات تجاوز 500 حتى الآن ، مشيرًا إلى أن إدارة الكنترول قامت بفصل طلاب كل إدارة عن الأخرى تيسيرًا على الطلاب وأولياء أمورهم وأنه لا يسمح للطالب التواجد والاطلاع على ورقة إجابته إلا فى وجود ولى الأمر بنفسه ويقوم الطالب بكتابة كل ما يترائى له فى الورقة فى مذكرة مستقلة ويقوم الكنترول بمراجعة ملاحظات الطالب وولى أمره عن طريق لجنة تم تشكيلها لهذا الغرض ويتم إخطار الطلاب بنتيجة التظلم على مدارسهم .

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