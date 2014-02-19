مدير أمن الإسكندرية يتفقد المنشأت السياحية والشرطية

قام صباح اليوم اللواء أمين عز الدين مساعد الوزير لأمن الإسكندرية بجولة ميدانية مفاجأة تفقد خلالها المنشات الشرطية الهامة والحيوية والسياحية بمنطقة شرق المدينة.

وتوجه عز الدين إلي قسم شرطة العطارين وتفقد جميع الخدمات الأمنية المعينة في دائرة القسم من الخارج والداخل.

كما قام بحث جميع الضباط والأمناء والأفراد والمجندين علي بذل المذيد من المجهودات لتحقيق الأمن مع التعامل بكل حزم وحسم علي الخارجين عن القانون مع تنفيذ مبدأ حسن معاملة المواطنين وعقب ذلك توجه إلى وحدة تأمين مدخل الإسكندرية الزراعي ” كمين أبيس “.

وشدد علي فحص السيارات القادمة وفحص مستقليها وتوسيع دائرة الاشتباه الجنائي في ظل الظروف الراهنة التي تشهدها البلاد، كما قام بالوقوف علي تنفيذ الخطة التأمينية لجميع الخدمات المعينة في محيط الكمين من العمق .