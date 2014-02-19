أخبار عاجلة

وزير التعليم: أصارع الزمن لحل قضايا المُعلمين -
بروتكول تعاون بين «القومي للمرأة» والسفارة الفرنسية لتنفيذ «رائدات المستقبل» -
رئيس عام الامتحانات: رقم سري على كل «كراسة بوكليت» -
البورصة تكتسي باللون الأزرق تضامنًا مع مرضى التوحَّد -
الذهب ينخفض في الأسواق المحلية -
خالد علي يتقدم بدعوى لعدم الاعتداد بأحكام «الأمور المستعجلة» -
التعليم: 7 سنوات عقوبة الغش بامتحانات الثانوية العامة -
وزير الري يتفقد مشروعات حماية جنوب سيناء من أخطار السيول غدا -
1.7 مليار جنيه أقساط تأمينات الحياة على الأشخاص خلال يناير -
الأخبار - ملخص كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى مع الجالية المصرية فى الولايات المتحدة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

مدير أمن الإسكندرية يتفقد المنشأت السياحية والشرطية

Google+ Print

SnapShot(48)

قام صباح اليوم اللواء أمين عز الدين مساعد الوزير لأمن الإسكندرية بجولة ميدانية مفاجأة تفقد خلالها المنشات الشرطية الهامة والحيوية والسياحية بمنطقة شرق المدينة.

 وتوجه عز الدين إلي  قسم شرطة العطارين وتفقد جميع الخدمات الأمنية المعينة في دائرة القسم من الخارج والداخل.

كما قام بحث جميع الضباط والأمناء والأفراد والمجندين علي بذل المذيد من المجهودات لتحقيق الأمن مع التعامل بكل حزم وحسم علي الخارجين عن القانون مع تنفيذ مبدأ حسن معاملة المواطنين وعقب ذلك توجه إلى وحدة تأمين مدخل الإسكندرية الزراعي ” كمين أبيس “.

وشدد علي فحص السيارات القادمة وفحص مستقليها وتوسيع دائرة الاشتباه الجنائي في ظل الظروف الراهنة التي تشهدها البلاد، كما قام بالوقوف علي تنفيذ الخطة التأمينية لجميع الخدمات المعينة في محيط الكمين من العمق . SnapShot(40) SnapShot(56)

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا