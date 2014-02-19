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إضراب العاملين بمحطات مياه الشرب بمطروح عن العمل للمطالبة بصرف الحوافز

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إضراب العاملين بمحطات مياه الشرب بمطروح عن العمل للمطالبة بصرف الحوافز إضراب العاملين بمحطات مياه الشرب بمطروح عن العمل للمطالبة بصرف الحوافز

نظم العاملون بالمحطات الفرعية التابعة لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة مطروح اليوم، إضرابًا عن العمل لعدم صرف الحوافز المالية الخاصة بهم حيث امتنع العاملون بمحطة مياه مدينة الحمام والمحطات الفرعية على طول الطريق الساحلى مطروح- الإسكندرية، وحتى مدينة مرسى مطروح، عن العمل لحين صرف مستحقاتهم المالية .

وأكدوا أنهم قد تقدموا بالعديد من الشكاوى لمسئولى الشركة، ولم يتم النظر إلى مطالباتهم أو العمل على تحقيقها .

من جانبها، تدخلت الأجهزة الأمنية لإثنائهم عن الإضراب ومواصلة العمل ، وتم إفهامهم بالإلتجاء للطرق القانونية لعرض مطالبهم، إلا أنهم رفضوا وأكدوا مواصلتهم للإضراب حتى تحقيق مطالبهم

وقامت مديرية أمن مطروح بالتنيسق مع مسئولى شركة المياه وغرفة عمليات المحافظة للعمل على تحقيق مطالبهم .

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