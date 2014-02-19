“أفراد الشرطة” بالقاهرة :صامدون ضد الإرهاب .. ونؤكد تجميد وقفتنا

قال عبد المنعم حسين، المتحدث الرسمى باسم النادى الفرعى لأفراد القاهرة، انه تم الانتهاء من اجتماع الجمعية العمومية اليوم بحضور النادي العام وممثلي النوادي الفرعيه بالجمهوريه بآخذ قرار جماعي بالتصويت بتجميد الوقفة يوم22 الجاري، نظرا لتنفيذ بعض المطالب من كتب دورية اليوم قرارات وزاريه واستجابه وزير الداخلية شخصياً.

وأضاف حسين، وعليه يعلن النادي الفرعي لأمن القاهره بتجميد الوقفة المقرر لها يوم 22 الجاري وتضامنه مع اي قرار يأخذه النادي العام، مشيراً أن النادى الفرعى لأمن القاهرة يناشد جميع أفراد مديرية أمن القاهره تحمل المسؤلية الأمنية تجاه الوطن وبعد المكاسب التي اكتسبناها حاليا لابد من التكاتف والوقوف علي قلب رجل واحد خلف قيادات مديرية أمن القاهرة، لتحقيق الأمن والتصدي للإرهاب الذي تجرئ علي مديريتنا بالعمل الخسيس الذي سقط علي إثره شهدائنا الابرار.

كما نوجة رسالتنا الي اللواء أسامه الصغير، مدير امن القاهره، لوقوفه كتفا بكتف، وعلمنا جيداً مدي حرصه على مسلحة ابنائه من افراد الشرطة.

وأكد قائلاً، نحن لا نصنع القلاقل، وبعد ما تحقق الكثير من مطالبنا المشروعه علي ارض الواقع، فهذا يزيدنا اصرارا علي تحقيق الأمن ووضع قبضتنا الحديدية الآمنية في كل ربوع القاهرة وصامدين ضد الإرهاب لآخر نفس.