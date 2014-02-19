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ترخيص 12 لانش يعمل بحرفة الجر في السويس

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ترخيص 12 لانش يعمل بحرفة الجر في السويس ترخيص 12 لانش يعمل بحرفة الجر في السويس

لانشات أرشيفية

قال على الجنيدي رئيس جمعية تجار وبائعي السمك بالسويس أن الدكتور محمود حسين رئيس الهيئة العامة للثروة السمكية واللواء محمد الفقى رئيس اتحاد الثروة السمكية وافقوا على ترخيص 12 لنشات من أصل 49 تعمل بحرفة الشنشلة لتعمل بحرفة الجر .

أضاف الجنيدي فى بيان اعلامي أنه قدم أمس عرضا لمشاكل صغار الصيادين لرئيس الهيئة وتم الاتفاق على بعض من الاجراءات والاليات لحلها بشكل نهائي موجها الشكر للواء العربي السروي محافظ السويس على عقد ورعاية اللقاء للبت فى مشاكل الصيادين واصحاب المنراكب والفلايك واللنشان .

كان عقد اللواء العربى السروى محافظ السويس اجتماعاً أمس مع الدكتور محمود حسين رئيس الهيئة العامة للثروة السمكية واللواء محمد الفقى رئيس اتحاد الثروة السمكية وذلك لبحث المشكلات التى تواجه مهنة الصيد بالسويس والاتفاق على إيجاد حلول قصيرة وطويلة الأمد والتصدى للصيد الجائر وتنظيم عملية الصيد والاتفاق على تنمية الثروة السمكية من خلال احترام شهور المنع .

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