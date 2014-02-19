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يوسف: جوزيه وضع خطة السوبر؟ مع احترامي لا علاقة له

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يوسف: جوزيه وضع خطة السوبر؟ مع احترامي لا علاقة له يوسف: جوزيه وضع خطة السوبر؟ مع احترامي لا علاقة له

أبدى محمد يوسف المدير الفني للأهلي غضبا من تقرير زعم أن المدرب البرتغالي مانويل جوزيه هو من وضع خطة الفريق للمباراة المقبلة ضد الصفاقسي في الـ20 من فبراير الجاري.

وكان التقرير قد خرج منذ أيام بعدما ساءت نتائج الأهلي في الدوري الممتاز، ووصل جوزيه إلى لمشاهدة السوبر.

وعقب محمد يوسف في المؤتمر الصحفي "مع كامل احترامي لمانويل جوزيه.. هو مدرب كبير بلا شك، لكني أيضا مدرب لفريق كبير".

وتابع المدرب الذي عمل مساعدا لمانويل جوزيه في ولايته الثانية بالأهلي "لا علاقة لأي مدرب أخر بالمباراة".

وأتم "ما قيل في هذا الشأن، عيب".

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