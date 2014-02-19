توتنام يحذر جماهيره المسافرة إلى أوكرانيا

(إفي): أوصى نادي توتنام الإنجليزي اليوم جماهيره بـ"توخي الحذر" اذا ما سافروا لدعم الفريق في مواجهته غدا أمام دنيبرو الأوكراني بذهاب دور الـ32 بدوري أوروبا.

وعلى الرغم من الاشتباكات الخطيرة التي تحدث في العاصمة الأوكرانية كييف وأسفرت عن مصرع 25 شخصا على الأقل ومئات المصابين، قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا)، المضي قدما في اقامة المباراة التي ستحتضنها مدينة دينبروبتروفسك.

وجاء في بيان للنادي على موقعه الالكتروني "من المعروف أن الوضع السياسي في أوكرانيا أدى لحدوث العديد من المظاهرات، وبالأخص في مدينة كييف، على المشجعين الذين سيسافرون عن طريقها توخي الحذر".

وطالبت ادارة توتنهام الجماهير بالابتعاد عن أي "مظاهرات أو تجمعات عامة، لأنه حتى المظاهرات السلمية قد تحدث بها أشياء غير متوقعة".

وأشار النادي إلى أن "عددا من الجماهير" سيسافر إلى دنيبروبتروفسك، رابع أكثر المدن الأوكرانية كثافة سكانية، عن طريق كييف، لذا أوصاهم بضرورة تشديد الاجراءات الاحترازية في الأماكن العامة.

وأعلنت ادارة توتنام توفير رقم هاتفي للمشجعين يمكنهم الاتصال به حال تعرضهم لمشاكل.