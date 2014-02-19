اجتماع أندية ضباط الشرطة فى دار الضيافة لمناقشة مشاكلهم

أكد مصدر أمنى، إن النادى العام لضباط الشرطة، يجتمع حاليًا مع الأندية الفرعية على مستوى الجمهورية، وذلك فى نادى الضيافة بمدينة نصر، لبحث المشاكل المتعلقة بهم، وذلك استجابة لمطالب العديد من الضباط، خاصة بعد ان ارتفعت أصوات خلال الفترة الماضية، بتجميد النادى العام، وسحب الثقة منه.

الجدير بالذكر، ان اخر اجتماع للنادى العام بحضور الضباط، كان فى 15 يونية الماضى، إلا ان استقالة اللواء محمد زيادة من رئاسته، بسبب توليه مسئوليه منصب محافظ المنيا، ووفاة رئيسه الثانى اللواء سامى الروبى، والإنشغال بمحاربة الإرهاب، حالت اجتماعه مرة اخرى.