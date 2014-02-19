يلقي وزير الكهرباء والطاقة المهندس أحمد إمام، صباح غد الخميس كلمة أمام منتدى الطاقة المصرى الذى تنظمه الشعبة القومية لمجلس الطاقة العالمى بالتنسيق مع الشركة القابضة لكهرباء مصر.
> وقال وكيل الوزارة والمتحدث الرسمى باسمها الدكتور أكثم أبوالعلا، إن المنتدى سيشارك فيه المهندس جابر الدسوقي رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر والدكتور مصطفى على سويدان رئيس الشعبة القومية لمجلس الطاقة العالمي.
> وأضاف أن المنتدى سيعقد 3 جلسات يترأس الأولى الدكتور حمدي البنبي مقرر شعبة الطاقة والكهرباء والبترول بالمجالس القومية المتخصصة والدكتور محمد محمد عوض رئيس الشعبة القومية بالمجلس الدولي للشبكات الكهربائية الكبرى (السيجرية)، ويستعرض خلالها ممثل الهيئة المصرية العامة للبترول عن جهود قطاع البترول نحو توفير المنتجات البترولية الحالية والمستقبلية، كما يتحدث الدكتور حامد قرقر مستشار الشركة المصرية القابضة للغازات عن ترشيد الطاقة في قطاع النقل، ويتحدث الدكتور ابراهيم العسيري خبير الشئون النووية والطاقة بهيئة المحطات النووية بوزارة الكهرباء والطاقة عن الطاقة النووية في مصر والعالم.
> وأوضح أن الجلسة الثانية سيترأسها المهندس أحمد الحنفي محمد الحنفي رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء والمهندس حسني حسن الخولي رئيس شركة هندسة نظم القوي الكهربائية، ويتحدث خلالها الدكتور حافظ عبد العال سلماوي المدير التنفيذي لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء عن تطوير قطاع الطاقة للعمل طبقا لاقتصاديات السوق ومنع الاحتكار، كما يتحدث المهندس عبد الرحيم حلمي رئيس قطاعات الدراسات بالشركة المصرية لنقل الكهرباء عن موضوع الربط الكهربائي الدولي.
> وأشار إلى أن الجلسة الثالثة سيترأسها الدكتور حافظ عبد العال سلماوي المدير التنفيذي لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء والدكتور ابراهيم يس محمود المدير القمي لمشروع تحسن كفاءة الطاقة، حيث يتحدث المهندس ماهر عزيز بدروس استشاري الطاقة والبيئة، والمهندس شعبان خلف الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة.
وزير الكهرباء يلقي كلمة غدا أمام منتدى الطاقة المصري
يلقي وزير الكهرباء والطاقة المهندس أحمد إمام، صباح غد الخميس كلمة أمام منتدى الطاقة المصرى الذى تنظمه الشعبة القومية لمجلس الطاقة العالمى بالتنسيق مع الشركة القابضة لكهرباء مصر.