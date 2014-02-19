وزير الكهرباء يلقي كلمة غدا أمام منتدى الطاقة المصري

يلقي وزير الكهرباء والطاقة المهندس أحمد إمام، صباح غد ‏الخميس كلمة أمام منتدى الطاقة المصرى الذى تنظمه الشعبة القومية لمجلس الطاقة ‏العالمى بالتنسيق مع الشركة القابضة لكهرباء مصر.‏

> وقال وكيل الوزارة والمتحدث الرسمى باسمها الدكتور أكثم أبوالعلا، إن المنتدى سيشارك فيه ‏المهندس جابر الدسوقي رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر والدكتور مصطفى على سويدان ‏رئيس الشعبة القومية لمجلس الطاقة العالمي.‏

> وأضاف أن المنتدى سيعقد 3 جلسات يترأس الأولى الدكتور حمدي البنبي مقرر شعبة الطاقة ‏والكهرباء والبترول بالمجالس القومية المتخصصة والدكتور محمد محمد عوض رئيس الشعبة ‏القومية بالمجلس الدولي للشبكات الكهربائية الكبرى (السيجرية)، ويستعرض خلالها ممثل الهيئة ‏المصرية العامة للبترول عن جهود قطاع البترول نحو توفير المنتجات البترولية الحالية ‏والمستقبلية، كما يتحدث الدكتور حامد قرقر مستشار الشركة المصرية القابضة للغازات عن ‏ترشيد الطاقة في قطاع النقل، ويتحدث الدكتور ابراهيم العسيري خبير الشئون النووية والطاقة ‏بهيئة المحطات النووية بوزارة الكهرباء والطاقة عن الطاقة النووية في مصر والعالم.‏

> وأوضح أن الجلسة الثانية سيترأسها المهندس أحمد الحنفي محمد الحنفي رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية ‏لنقل الكهرباء والمهندس حسني حسن الخولي رئيس شركة هندسة نظم القوي الكهربائية، ‏ويتحدث خلالها الدكتور حافظ عبد العال سلماوي المدير التنفيذي لجهاز تنظيم مرفق ‏الكهرباء عن تطوير قطاع الطاقة للعمل طبقا لاقتصاديات السوق ومنع الاحتكار، كما يتحدث ‏المهندس عبد الرحيم حلمي رئيس قطاعات الدراسات بالشركة المصرية لنقل الكهرباء عن ‏موضوع الربط الكهربائي الدولي.‏

> وأشار إلى أن الجلسة الثالثة سيترأسها الدكتور حافظ عبد العال سلماوي المدير التنفيذي لجهاز تنظيم مرفق ‏الكهرباء والدكتور ابراهيم يس محمود المدير القمي لمشروع تحسن كفاءة الطاقة، حيث يتحدث ‏المهندس ماهر عزيز بدروس استشاري الطاقة والبيئة، والمهندس شعبان خلف الرئيس التنفيذي ‏لهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة.‏