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"طبيبك الخاص" تنشر حوارا لناجح إبراهيم بعنوان "بعيدا عن السياسية"

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"طبيبك الخاص" تنشر حوارا لناجح إبراهيم بعنوان "بعيدا عن السياسية" "طبيبك الخاص" تنشر حوارا لناجح إبراهيم بعنوان "بعيدا عن السياسية"

خصصت مجلة "طبيبك الخاص"، فى عددها الصادر، يوم 10 فبراير، حوارا مع الدكتور ناجح إبراهيم بعنوان "بعيدا عن السياسية"، والذى قال خلاله إنه طبيب أمراض جلدية بدرجة "دكتور نفسانى"، وذكر الكتاب حوار ناجح إبراهيم الذى أشار إلى خبراته السابقة فى الطب النفسى وأنه عالج مذيعا شهيرا فى قلب السجن، موضحا أن الطب عموما فيه إحياء للنفوس، ولكن الطب النفسى يعيد بناء الإنسان من جديد.

كما أضاف "إبراهيم" إلى مغامرته فى افتتاح عيادة صغيرة فى حى شعبى بسيط بالإسكندرية، موضحا أن مرض الجلدية مكّنه من كتابة خمسة مقالات أسبوعيا، فضلا عن البرامج والحوارات.

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