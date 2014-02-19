أخبار عاجلة

وزير التعليم: أصارع الزمن لحل قضايا المُعلمين -
بروتكول تعاون بين «القومي للمرأة» والسفارة الفرنسية لتنفيذ «رائدات المستقبل» -
رئيس عام الامتحانات: رقم سري على كل «كراسة بوكليت» -
البورصة تكتسي باللون الأزرق تضامنًا مع مرضى التوحَّد -
الذهب ينخفض في الأسواق المحلية -
خالد علي يتقدم بدعوى لعدم الاعتداد بأحكام «الأمور المستعجلة» -
التعليم: 7 سنوات عقوبة الغش بامتحانات الثانوية العامة -
وزير الري يتفقد مشروعات حماية جنوب سيناء من أخطار السيول غدا -
1.7 مليار جنيه أقساط تأمينات الحياة على الأشخاص خلال يناير -
الأخبار - ملخص كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى مع الجالية المصرية فى الولايات المتحدة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

"النيابة الإدارية": مجلس الدولة أشاد بدور الهيئة فى تحقيق العدالة

Google+ Print
"النيابة الإدارية": مجلس الدولة أشاد بدور الهيئة فى تحقيق العدالة "النيابة الإدارية": مجلس الدولة أشاد بدور الهيئة فى تحقيق العدالة

قال المستشار عبد الناصر خطاب، المتحدث الرسمى باسم هيئة النيابة الإدارية: "إن أعضاء الهيئة وأعضاء مجلس الدولة، أنهوا أى لبس بينهم كان يؤثر على علاقتهم عقب الخلاف الذى حدث بشأن القضاء التأديبى قبل الاستفتاء على الدستور".

جاء ذلك فى لقاء خاص جمع بين أعضاء المجلس الخاص بمجلس الدولة والمجلس الخاص بالنيابة الإدارية، وبحضور الأمينين العامين للهيئتين فى أحد البواخر النيلية.

وأشار خطاب فى تصريحات لـ"اليوم السابع" إلى أن المجلس الخاص بمجلس الدولة أشاد بدور النيابة الإدارية فى تحقيق العدالة الناجزة وكفاءتها فى إحالة القضايا التأديبية لمجلس الدولة، قائلًا: "إن أعضاء الهيئتين أثنى كل منهما على الآخر لتحقيق رسالة العدالة لتكون نبراسا للأجيال القادمة.

يذكر أن خلافات حدثت بين أعضاء النيابة الإدارية وأعضاء مجلس الدولة حول إنشاء القضاء التأديبى قبل التصويت على الدستور الجديد.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365