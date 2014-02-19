"النيابة الإدارية": مجلس الدولة أشاد بدور الهيئة فى تحقيق العدالة

قال المستشار عبد الناصر خطاب، المتحدث الرسمى باسم هيئة النيابة الإدارية: "إن أعضاء الهيئة وأعضاء مجلس الدولة، أنهوا أى لبس بينهم كان يؤثر على علاقتهم عقب الخلاف الذى حدث بشأن القضاء التأديبى قبل الاستفتاء على الدستور".

جاء ذلك فى لقاء خاص جمع بين أعضاء المجلس الخاص بمجلس الدولة والمجلس الخاص بالنيابة الإدارية، وبحضور الأمينين العامين للهيئتين فى أحد البواخر النيلية.

وأشار خطاب فى تصريحات لـ"اليوم السابع" إلى أن المجلس الخاص بمجلس الدولة أشاد بدور النيابة الإدارية فى تحقيق العدالة الناجزة وكفاءتها فى إحالة القضايا التأديبية لمجلس الدولة، قائلًا: "إن أعضاء الهيئتين أثنى كل منهما على الآخر لتحقيق رسالة العدالة لتكون نبراسا للأجيال القادمة.

يذكر أن خلافات حدثت بين أعضاء النيابة الإدارية وأعضاء مجلس الدولة حول إنشاء القضاء التأديبى قبل التصويت على الدستور الجديد.