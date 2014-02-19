سيطر اللون الذهبي على العروض العالمية للأزياء والمكياج والأظافر لربيع وصيف 2014، فبدت العارضات وكأنهن مطليات بذهب من 24 قيراطاً.

فالفساتين ملكية لافتة ولامعة، الأظافر معدنية- ذهبية تخطف الأنظار، وصولاً للمكياج الذهبي الذي لم تعتد العين عليه من قبل، لكن من جماله وطريقة وضعه المميّزة يجذبك لاعتماده حتماً هذا الربيع.

وبعد هذه الصيحات الراقيّة، شاهدنا سيطرة واضحة لمستحضرات التجميل الذهبية من ديور إلى دولتشي أند غابانا وغيرهما من الماركات العالميّة .

لهذا، اتبعي هذه الخطوات للحصول على مكياج ذهبي بتوقيع أشهر الخبراء لربيع وصيف 2014:

- وحّدي لون بشرتك بلون طبيعي جداً وقريب من لون بشرتك الحقيقي.

- لا تختاري ظلالاً ملوّنة او أحمر شفاه أو حتى بودرة خدود، لأنك لن تحتاجيها في المكياج الذهبي.

- اختاري اللون الذهبي لعينيك من المستحضرات المعروفة، والأفضل أن تختاري الذهبي الكريمي الذي يسهل مزجه على الجفون، ولا مانع إن كان بدرجة لامعة.

- ضعي الظلال الذهبية أسفل وأعلى الجفن. وللإطلالة على الموضة بامتياز يمكنك رسم حاجبيك أيضاً بالذهبي.

أخيراً ،هناك طرق عديدة لتطبيق هذا النوع من المكياج فاختاري الأنسب منها.

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