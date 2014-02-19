بالفيديو..العاملون بالشهر العقاري بكفر الشيخ يواصلون إضرابهم لحين تحقيق المطالب

أكد العاملون بالشهر العقاري والتوثيق أنهم مستمرون في اضرابهم عن العمل لحين استجابة وزارة العدل بمساواتهم مع الخبراء، وكتبوا على أبواب الشهر العقاري الرئيسي بكفر الشيخ ” أين العدل ياوزارة العدل ” .

وأضاف المتظاهرون إننا حاملون ماجستير ودكتوراه لأن وزير العدل السابق اشترط على العاملين بالشهر العقاري الحصول على ماجستير أو دكتوراه وليس بكالويوس وبرغم ذلك نشعر بالإهانة لأن مكاتبنا غير أدمية بالإضافة الى عدم وجود مقاعد تكفي القادمين لتلقى الخدمة في الشهر العقاري وخاصة كبار السن ، بالإضافة إننا لاننتمي لأي تيارات سياسية ولا دينية ولاغيرها ومن المفترض بعد ثورتين قام بها الشعب المصري لايصر المسئولين بالوزارة على الظلم و العناد وعدم للإستجابة للمطالبنا المشروعة وهي المساواة أمر يزيد معاناة المواطن وأن العامليم بالشهر العقاري مصممون الحصول على حقوقهم فمن غير المقبول أن تكون وزارة العدل والمسئولة عن تحقيق العدالة هي التي ترفض تحقيق مطالبنا .

وأشاروا أن جميع مكاتب التوثيق والمأموريات بالمحافظة مغلقة منذ أمس وحتى الإستجابة ، مضيفين أن عرض الوزارة أمس بعمل لجان لبحث وجود فروقات بين الشهر العقاري والخبراء هو التفاف لمحاولة افشال الإضراب والأمر لايحتاج لجان للبحث .

وأكدوا أنه لايعقل أن تكون مصلحة الشهر العقاري والتوثيق احدى الجهات المعاونة لوزارة العدل والمؤثرة بالعمل القانوني أن تكون مهمشة في الحصول على مستحقاتها حسب الدستور في المادة 199 من الدستور الجديد.

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