توتي: روما يقدم موسما رائعا

/أ ش أ/ أبدى فرانشيسكو توتي النجم والقائد التاريخي لنادي روما سعادته البالغة بالأداء المتميز الذي يؤديه فريقه في الدوري الإيطالي الممتاز لكرة القدم هذا الموسم.

ويحتل نادي روما المركز الثاني في الدوري الإيطالي برصيد 54 نقطة ويتبقى للفريق مباراة مؤجلة ضد بارما، بينما يتصدر الترتيب نادي يوفنتوس برصيد 63 نقطة.

وقال توتي في تصريحات لموقعه الرسمي: "روما يؤدي موسما رائعا ولازال هناك الكثير من المباريات في الدوري".

وأضاف صاحب الـ37 عاما: "دعم المشجعين لنا هذا الموسم كان كبيرا للغاية وأعتقد أننا تعودنا على ذلك".

وتمنى توتي ألا يؤثر غياب الجماهير على نتائج الفريق في الدوري في المباريات المقبلة، مشددا على أن ملعب الأوليمبيكو سيبدو غريبا عند إغلاق المدرجات الشمالية والجنوبية بسبب الهتافات العنصرية لجماهير الفريق ضد نابولي.