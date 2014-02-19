تقارير: الهلال بدأ البحث عن بديل سامي الجابر

يبدو أن سامي الجابر المدير الفني للهلال أصبح قريبا من ترك موقعه في القيادة الفنية للزعيم، حسب التقارير السعودية.

وأشارت جريدة الوطن السعودية في تقريرها أن الهلال بدأ التحرك للبحث عن مدرب جديد يقود الفريق خلفا للوطني سامي الجابر، في حال تردي نتائج الفريق خلال الفترة المقبلة، على الرغم من أن عقده يمتد لموسمين لم ينقض أولهما.

وأوضحت الوطن السعودية أن بعض الأعضاء الشرفيين للهلال بحث عن إمكانية التعاقد مع المدرب الأرجنتيني مارسيللو بيلسا، الذي سبق له أن قاد عدة منتخبات أميركية جنوبية أبرزها المنتخب الأرجنتيني، وكانت آخر محطاته تدريب أتليتكو بيلباو الإسباني الذي انتهى عقده معه الصيف الماضي.

ووجد الجابر قائد المنتخب السعودي السابق كل الدعم من الإدارة والجماهير حين توليه المهمة في يونيو الماضي، لكن عدم تحقيقه أي إنجاز فتح المجال للتكهن برحيله.

ويحتل الهلال المركز الثاني في الدوري السعودي الذي اقترب النصر من تحقيق لقبه قبل أربعة مباريات من نهاية المسابقة.