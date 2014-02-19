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البابا فرانسيس يرفض الحصول على جواز سفر دبلوماسى “بابوي”

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البابا فرانسيس يرفض الحصول على جواز سفر دبلوماسى “بابوي” البابا فرانسيس يرفض الحصول على جواز سفر دبلوماسى “بابوي”

قال وزير الداخلية الأرجنتيني فلورنسيو رانداتسو إن بابا الفاتيكان فرانسيس الأول رفض الحصول على جواز سفر دبلوماسي “بابوي” مفضلا السفر بمختلف أنحاء العالم كـ”مواطن أرجنتيني”.
> وقام بابا الفاتيكان بتجديد بطاقة الهوية الشخصية من القنصلية الأرجنتينية في روما، مؤكدًا اعتزازه بهوية بلاده.
> وأعرب وزير داخلية الأرجنتين عن سعادته بهذا الانتماء الصادق للبابا نحو بلاده، مضيفًا أن البطاقة سوف يتم تسليمها مباشرة إلى البابا فرانسيس الأول مدون عليها مقر إقامته في دوموس سانتا مارتا – أحدى أحياء بيونس أيروس- .

أ ش أ

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