جولة مفاجئة لمدير أمن الإسكندرية داخل أقسام الشرطة

قام صباح اليوم اللواء أمين عز الدين، مساعد وزير الداخلية لامن الاسكندرية، بجولة تفقدية ميدانية مفاجأة، تنفقد خلالها المنشأت الشرطية الهامة والحيوية والسياحية، بمنطقة شرق المدينة، حيث توجة الى قسم شرطة العطارين، وتفقد جميع الخدمات الامنية المعينة داخل القسم من الخارج والداخل.

كما قام بحث جميع الضباط والافراد والمجندين على بذل المزيد من الجهد لتحقيق الامن، مع التعامل بكل حزم وحسم على الخارجين عن القانون، وهذا مع تنفيذ مبادأ حسن المعاملة للمواطنين.

وعقب ذلك قام مدير امن الاسكندرية بالتوجة الى وحدة تأمين مدخل الاسكندرية الزراعى “كمين ابيس”، وشدد على فحص السيارات القادة وفحص مستقليها، وتوسيع دائرة الاشتباة الجنائى، فى ظل الظروف الراهنة التى تشدها البلاد، كما قام بالوقوف على تنفيذ الخطة التأمينية لجميع الخدمات المعينة فى محيط الكمين من العمق.