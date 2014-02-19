وصول هيئة المحكمة لنظر أولى جلسات محاكمة “عادل حبارة” فى قضية رفح الثانية

وصلت هيئة المحكمة برئاسة المستشار “محمد شرين فهمى ” لنظر أولى جلسات محاكمة عادل حبارة وآخرين فى قضية “مجزرة رفح الثانية والمتهمين فيها بقتل 25 جندي بسيناء إلى مقر انعقاد جلسة المحاكمة بمعهد أمناء الشرطة بطرة وسط حراسة أمنية مشددة .

وتنظر محكمة جنايات القاهرة أ ولى جلسات محاكمة عادل حبارة و34 متهماً من بينهم فلسطيني الجنسية بتنظيم (المهاجرين والأنصار) فى الاتهامات الموجهة إليهم بارتكاب مذبحة جنود الأمن المركزي برفح التي راح ضحيتها 25 فرد بقطاع الأحراش، وإطلاق النار من أسلحة ألية من قوات الأمن المركزي بقطاع بلبيس حال مرورهم بطريق أبو كبير – الزقازيق وأصيب فيها 18 ضابطاً ومجنداً.

وضم قرار الإحالة أسماء المتهمين: (عادل محمد إبراهيم محمد وشهرته عادل حبارة، ويعمل بائع متجول، ومقيم بمنطقة خط البحر ما بين منطقتي ياميت والشيخ زويد محافظة شمال سيناء، وآخر حي أولاد فضل أبو كبير محافظة الشرقية، ومحمود محمد مغاوري وشهرته ابو سليمان المصري، هارب، وأشرف محمود أبو طالب مالك محل أحذية، هارب، وصبري محمد إبراهيم محجوب مالك مطعم، وبلال محمد إبراهيم نصر الله، هارب، ويعمل سائق، وأحمد سعيد عطية أحمد ترزي، هارب، وأحمد مأمون محمد سليمان، فنى تطريز، ومحمود سعيد عطيه ترزي، هارب، وسامح لطفى السيد ترزي، هارب، ومحمد محمد أحمد على باشا، وشهرته النن مالك مطعم، هارب، وعبد الحميد محمد الشبراوي طنطاوي تاجر، ملابس، ومحمد إبراهيم سعيد، مهندس زراعي، وشهرته محمد ابو ذر، هارب، وإبراهيم محمد يوسف، لاعب كرة سله، ومحمد صلاح محمد خليل، ترزي، هارب، ومصطفى عبد المنعم مصطفى حبيب، مالك مكتب كمبيوتر هارب، ومحمد صبري بهنساوي مالك مخبز، هارب، والسيد سعيد حامد مصطفى، وشهرته سلطان، هارب، واحمد محمد عبد الله، ترزي وشهرته أحمد المصري، هارب، ومحمد عكاشه محمد على ترزي، هارب، ورضا أحمد محمد عطية، وشهرته رضا العوا، هارب ومحمد محمد نجيب إبراهيم يوسف يعقوب، تاجر مواد غذائية، ومحمد ابراهيم عبد الله عساكر، مالك محل ملابس اطفال، ومصطفى غريب مصطفى ابراهيم ترزي، هارب، ومحمد عبد الرحمن، وشهرته محمد عبوده، عامل بمنحل وابو عبد الله المقدسي فلسطيني، الجنسية، وكنيته ابو صهيب، هارب، وناصر عباد محمد جهيني مزارع، هارب، وعبد الهادي زايد، مزارع، وكنيته ابو ولاء، ويوسف محمد سليم سالم السواركه، مزارع، هارب، وفرج جمال محمد حسن، مزارع، هارب، ومصطفى حسين سليم، مزارع، وأسامه محمد عبد السميع، هارب، وأحمد مصبح سليمان، سائق، وشقيقه علي وإسماعيل إبراهيم عبد القادر، مالك محطة بنزين، وعمرو زكريا شوق شطا دبلوم مدارس صناعية، هارب.