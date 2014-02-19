وزير الري: نستهلك 80 مليار مترمكعب من المياه سنويا ونواجه عجزًا قدره 23 مليار

أعلن الدكتور محمد عبد المطلب وزير الموارد المائية والرى، أن حجم ما نستهلكه من المياه سنويا يبلغ 80 مليار متر مكعب، من بينها 5ر55 مليار متر مكعب حصتنا من مياه نهر النيل، و5 مليارات من المياه الجوفية، ومليار ونصف من الأمطار، ويتم إعادة استخدم 23 مليار متر مكعب أكثر من مرة لسد العجز الموجود.

> وقال عبد المطلب – في تصريح له اليوم – إنه لا يوجد بديل عن مياه نهر النيل، لأنها تمثل 95% من المياه التى نستخدمها يوميا، مؤكدا أن نهر النيل يعتبر شريان الحياة وبدون نهر النيل لا توجد مصر.

> واوضح عبد المطلب أن هناك مياه جوفية يحظر إعادة استهلاكها، لأنها غير متجددة فى مصر ويجب استخدامها بحذر، مشيرا إلى أن ما نستهلكه من مياه سنويا يبلغ نحو 80 مليار متر مكعب يوجد منها 5ر55 مليار متر مكعب نستخدمها من خلال نهر النيل، و5 مليارات من المياه الجوفية، ومليار ونصف من الأمطار، وتتم إعادة استخدم 23 مليار متر مكعب أكثر من مرة لسد العجز الموجود.

> ونبه عبد المطلب إلى ارتفاع معدلات استهلاك وهدر المياه فى الطرق الصحراوية، داعيا إلى استخدام طرق حديثة لتقليل نسبة الاتلاف والفاقد في مياه الشرب والري، مشيرا إلى أن الوزارة تسعى للحد من انتاج المحاصيل التى تستهلك مياه بغزارة مثل الأرز والموز.

> وحول تطورات أزمة سد النهضة الإثيوبي، قال وزير الموارد المائية والرى، إن مصر تسعى بكل الطرق لمنع بناء سد النهضة بشكله الحالى، مؤكدا أن الحكومة المصرية تركز فى مفاوضاتها على تحويل السد الكبير إلى سد صغير قادر على توليد الكهرباء دون تخزين مياه بدون داع.

> وحذر عبد المطلب من أنه “إذا حسمت إثيوبيا قراراها على بناء سد النهضة بالحجم الكبير، سوف تواجه مصر كارثة فيما يتعلق بمستقبلنا المائي”.

> أ ش أ