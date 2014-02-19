العاملون المدنيون بالداخلية يجتمعون غدا بنادى المظلات لبحث مطالبهم

علمت وكالة أنباء “ona” أن العاملون المدنين بوزارة الداخلية، قرروا الاجتماع عصر الغد فى نادى المظلات، والخاص بالأفراد والموظفين، وذلك لبحث أزمتهم مع وزارة الداخلية، بعد أن قام المئات منهم، بتنظيم وقفات احتجاجية، والاعتصام أمام بعض مديريات الأمن، وذلك بسبب تجاهل وزير الداخلية لمطالبهم.

وطالب العاملون المدنين، برفع نسبة المعاش الخاصة بهم، ورفع نسبة بدل المخاطر، خاصة أن رصاص الإرهاب لا يفرق بين مدنى أو عكسرى، مشيرين إلى أنهم فقدوا خمسة من زملائهم خلال عمليات إقتحام اقسام الشرطة.

وكان وزير الداخلية قد قرر أمس رفع نسبة الحافز المقررة للمدنين العاملين بوزارة الداخلية، إلا أن العديد منهم أصروا على التصعيد، مشيرين إلى أن اجتماع الغد سيتضمن عدة قرارات خاصة بهم.