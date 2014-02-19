“الاستقلال” بنقابة المعلمين في أسيوط يطالب أعضاء النقابة الفرعية بالاستقالة

أصدر تيار الاستقلال بنقابة المعلمين بأسيوط بيانًا طالب فيه أعضاء النقابة الفرعية بالاستقالة .

وقال بدوي إبراهيم، منسق التيار، فى البيان “أن أعضاء النقابة الفرعية لم يهتموا بالتجديد النصفي للجان النقابية وتركوا مسئولياتهم مما دعا بعض أعضاء اللجان بتحمل المسئولية ،والتنسيق لإجراء هذا الاستحقاق”، مشيرا إلى ان أعضاء النقابة الفرعية لم يحضروا اجتماعات النقابة لأكثر من 6 أشهر مما يعني سقوط عضويتهم.

وأضاف بدوي “هؤلاء الأعضاء يجب عليهم الاستقالة وعدم الدخول في قرعة النقابة الفرعية وتابع “أن النقابة في عهد الحزب الوطني وسيطرة الإخوان لم تحقق أية مكاسب، وإنما ظلت خلفية سياسية مؤيدة دائما للنظام الحاكم وضد حقوق المعلمين .