أخبار عاجلة

وزير التعليم: أصارع الزمن لحل قضايا المُعلمين -
بروتكول تعاون بين «القومي للمرأة» والسفارة الفرنسية لتنفيذ «رائدات المستقبل» -
رئيس عام الامتحانات: رقم سري على كل «كراسة بوكليت» -
البورصة تكتسي باللون الأزرق تضامنًا مع مرضى التوحَّد -
الذهب ينخفض في الأسواق المحلية -
خالد علي يتقدم بدعوى لعدم الاعتداد بأحكام «الأمور المستعجلة» -
التعليم: 7 سنوات عقوبة الغش بامتحانات الثانوية العامة -
وزير الري يتفقد مشروعات حماية جنوب سيناء من أخطار السيول غدا -
1.7 مليار جنيه أقساط تأمينات الحياة على الأشخاص خلال يناير -
الأخبار - ملخص كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى مع الجالية المصرية فى الولايات المتحدة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

“الاستقلال” بنقابة المعلمين في أسيوط يطالب أعضاء النقابة الفرعية بالاستقالة

Google+ Print
“الاستقلال” بنقابة المعلمين في أسيوط يطالب أعضاء النقابة الفرعية بالاستقالة “الاستقلال” بنقابة المعلمين في أسيوط يطالب أعضاء النقابة الفرعية بالاستقالة

أصدر تيار الاستقلال بنقابة المعلمين بأسيوط بيانًا طالب فيه أعضاء النقابة الفرعية بالاستقالة  .

وقال بدوي إبراهيم، منسق التيار، فى البيان “أن أعضاء النقابة الفرعية لم يهتموا بالتجديد النصفي للجان النقابية وتركوا مسئولياتهم مما دعا بعض أعضاء اللجان بتحمل المسئولية ،والتنسيق لإجراء هذا الاستحقاق”، مشيرا إلى ان أعضاء النقابة الفرعية لم يحضروا اجتماعات النقابة لأكثر من 6 أشهر مما يعني سقوط عضويتهم.

وأضاف بدوي “هؤلاء الأعضاء يجب عليهم الاستقالة وعدم الدخول في قرعة النقابة الفرعية وتابع “أن النقابة في عهد الحزب الوطني وسيطرة الإخوان لم تحقق أية مكاسب، وإنما ظلت خلفية سياسية مؤيدة دائما للنظام الحاكم وضد حقوق المعلمين .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا